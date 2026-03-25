Ben Hur y San Martín de Angélica avanzaron a semifinales de la Copa Departamento Castellanos

Este martes quedaron definidos los nuevos semifinalistas de la Copa Departamento Castellanos 2026, en una jornada cargada de emociones y definiciones intensas.

Foto: Liga Rafaelina de Fútbol.

Por un lado, Ben Hur de Rafaela se impuso con contundencia por 4 a 1 ante Sportivo Norte, mostrando un gran nivel colectivo. La gran figura del encuentro fue Enzo Fernández, autor de tres goles, mientras que Federico Dunky completó la goleada para el conjunto local. Para la visita, descontó Emiliano Fenoglio.

En otro de los cruces, disputado en el estadio “Germán Soltermam”, 9 de Julio de Rafaela y San Martín de Angélica igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Santiago Basualdo marcó para “El León”, mientras que Nicolás Rinaudo anotó el tanto del conjunto visitante. En la definición por penales, San Martín se quedó con la clasificación tras imponerse por 5 a 4.

De esta manera, Ben Hur y San Martín de Angélica se enfrentarán en semifinales en busca de un lugar en la gran final, instancia en la que ya espera Deportivo Aldao. Este miércoles, en el Consejo Directivo, se determinarán el día, horario y escenario para el esperado encuentro.