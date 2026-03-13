Benjamín e Hipólito vivieron la experiencia de un campus de River en Rafaela

En la mañana de la radio dialogamos con Ariana Marinone, quien contó la experiencia que vivió su hijo Benjamín Valinotti al participar de un campus organizado por Club Atlético River Plate en la ciudad de Rafaela, donde también participó Hipólito Lozano, también de la cantera de jugadores del Club Atlético Talleres de María Juana.

Durante la charla, Ariana relató cómo fue la participación del joven en esta propuesta deportiva que reunió a chicos de diferentes lugares para entrenar y aprender bajo la metodología del reconocido club argentino. En el campus, los participantes realizaron diversas actividades futbolísticas, ejercicios técnicos y trabajos en equipo guiados por entrenadores vinculados a la institución.

La experiencia resultó muy enriquecedora, pudiendo disfrutar de jornadas de aprendizaje, compañerismo y contacto directo con la filosofía de formación de Club Atlético River Plate, en una iniciativa que acerca a los jóvenes futbolistas a la estructura de uno de los clubes más importantes del país.