Benjamín Valinotti vivió una experiencia única en Boca Juniors

Benjamín Valinotti, categoría 2017, atravesó días muy especiales en su corta pero prometedora trayectoria futbolística. Luego de haber participado el año pasado en una prueba del club xeneize realizada en la ciudad de El Trébol, este 2026 recibió el llamado para presentarse en Buenos Aires y realizar una nueva evaluación en el predio de Boca Juniors.

Durante tres jornadas intensas, Benja formó parte de distintas actividades y pruebas, donde pudo mostrar su talento y sumar una experiencia inolvidable en una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

En la mañana de la radio dialogamos con Ariana Marinone, mamá de Benjamín, quien compartió la emoción y el orgullo con el que acompañaron este desafío, resaltando el esfuerzo familiar y la ilusión que significó esta oportunidad.

Desde aquí felicitamos a Benja y a su familia por haber vivido esta experiencia tan significativa, que sin dudas marcará un recuerdo imborrable en sus primeros pasos dentro del fútbol.

