Beto Lora presentó los menús especiales de Estanislao Chopería Resto Bar para las fiestas

En la mañana de la radio charlamos con Beto Lora, referente de Estanislao Chopería Resto Bar, quien adelantó los exclusivos menús festivos que el local ya tiene disponibles para encargar y disfrutar en estas celebraciones de fin de año.

Beto explicó que, como cada temporada, Estanislao prepara una propuesta completa para que las familias puedan disfrutar de comida rica, fresca y lista para servir, sin necesidad de cocinar. Las opciones estarán disponibles para llevar, garantizando calidad y practicidad para recibir a seres queridos en una mesa especial.

Durante la entrevista, también recordamos junto a Beto sus más de 20 años de trayectoria en la gastronomía, desde los primeros pasos en distintos restaurantes de la región hasta el éxito consolidado de Estanislao. No faltaron las menciones a las noches inolvidables del chopería–restó, los desayunos y meriendas que ya son un clásico, y el amplio menú que se renueva constantemente para satisfacer a todos los gustos.

Una vez más, Estanislao Chopería Resto Bar apuesta a acompañar a la comunidad en estas fiestas con propuestas sabrosas, prácticas y de elaboración artesanal. Las reservas ya están abiertas.