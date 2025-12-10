Bety Fernández visitó la radio para compartir el micro de Adviento, camino a la Navidad

En la mañana de la radio recibimos la visita de Bety Fernández, quien protagoniza el micro de Adviento de la Parroquia, un espacio pensado para reflexionar y prepararse espiritualmente en el camino hacia la Navidad.

Durante la charla, Fernández explicó que el Adviento es un tiempo litúrgico de espera y esperanza, que invita a la comunidad a detenerse, reflexionar y abrir el corazón. Se trata de un período de preparación para la llegada de Jesús, que propone vivir con mayor profundidad valores como la fe, la solidaridad y el encuentro con el otro.

El micro de Adviento busca acompañar a los oyentes con mensajes sencillos y profundos, acercando el verdadero sentido de estas fechas y alentando a vivir una Navidad con mayor compromiso espiritual y comunitario.