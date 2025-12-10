Bety Fernández visitó la radio para compartir el micro de Adviento, camino a la Navidad

Lo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio recibimos la visita de Bety Fernández, quien protagoniza el micro de Adviento de la Parroquia, un espacio pensado para reflexionar y prepararse espiritualmente en el camino hacia la Navidad.

Durante la charla, Fernández explicó que el Adviento es un tiempo litúrgico de espera y esperanza, que invita a la comunidad a detenerse, reflexionar y abrir el corazón. Se trata de un período de preparación para la llegada de Jesús, que propone vivir con mayor profundidad valores como la fe, la solidaridad y el encuentro con el otro.

El micro de Adviento busca acompañar a los oyentes con mensajes sencillos y profundos, acercando el verdadero sentido de estas fechas y alentando a vivir una Navidad con mayor compromiso espiritual y comunitario.

Te puede interesar

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…

  • EL OTRO LADO DE LA PANDEMIA

    La representante legal de la Escuela Santa María de los Ángeles Patricia Giusani habló de como afecta económicamente la pandemia a dicha institución.Escuchala junto a…

  • EL BUM BUM DE LA MONA

    Federico Colombo, fanático del cantante La Mona Jiménez nos contó lo que fue el recital que compartió con amigos.Escuchalo junto a Mónica Barceló en Comunicándonos.

  • EL PROCESO DE LA YERBA MATE

    Mónica Barceló viajó a Buenos Aires a cubrir la "Expo Rural 2019" y dialogó con el dueño de la yerba Romance quien nos contó como…