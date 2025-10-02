Bienestar y equilibrio en primavera: propuestas del Centro Esencia

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Alicia Martini, referente del Centro Esencia, quien compartió detalles sobre las distintas terapias y tratamientos que ofrecen para esta época del año en la que muchas personas comienzan a sentir cansancio y pesadez en las piernas con la llegada de la primavera.

Entre las propuestas se destacan los masajes ayurvédicos, los masajes relajantes y descontracturantes con maderoterapia, la maderoterapia terapéutica, los masajes enfocados en la armonización de los chakras y la reflexología facial, cada uno orientado a mejorar la circulación, aliviar tensiones y favorecer el equilibrio entre cuerpo y mente.

Alicia resaltó la importancia de estos tratamientos no solo como un cuidado estético, sino también como herramientas de bienestar físico, energético y emocional, invitando a la comunidad a acercarse y vivir la experiencia de estas técnicas que promueven la salud integral.

