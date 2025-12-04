Bienestar y salud: la licenciada Luisina Rotschy brindó consejos para cuidar el cuerpo en este fin de año

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a la licenciada en Kinesiología Luisina Rotschy, quien compartió una completa charla sobre la importancia de cuidar el cuerpo durante esta etapa del año, marcada por el ritmo acelerado, las actividades sociales y el cierre de múltiples compromisos.

Durante la entrevista, Rotschy abordó temas esenciales como gimnasia, posturas, movimiento consciente y hábitos saludables, destacando cómo pequeñas acciones cotidianas pueden evitar dolores, tensiones y lesiones propias del cansancio acumulado.

La profesional remarcó la necesidad de escuchar al cuerpo, realizar pausas activas, mantener una postura correcta tanto en el trabajo como en el hogar, y no descuidar la actividad física incluso en épocas demandantes. También ofreció pautas prácticas para prevenir molestias frecuentes en cuello, espalda y zona lumbar.

Una charla clara, útil y oportuna para encarar el fin de año de una manera más saludable, equilibrada y cuidada.