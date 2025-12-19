Bingo Brown vive una Navidad llena de ilusión, familia y grandes premios

La Navidad es ese momento especial del año en el que el ritmo cambia, nos reencontramos con quienes queremos y volvemos a ilusionarnos con las pequeñas grandes cosas: compartir, brindar y soñar. Y esa misma emoción es la que ya se vive con fuerza en el Bingo Brown, donde diciembre llegó con sorteos, expectativas y el entusiasmo de miles de familias que participan desde toda la región.

Desde el instante en que se realiza el pago, cada participante ingresa automáticamente a dos súper sorteos navideños: el 20 de diciembre se sorteará un auto 0 km, una moto 110 cc y tres bicicletas; mientras que el 27 de diciembre habrá dos motos más en juego. Premios que alimentan la ilusión y acompañan el espíritu festivo de estas fechas tan especiales.

Además, todas las compras realizadas durante diciembre participarán por un agregado aniversario único por los 40 años del Bingo Brown: nada menos que nueve camionetas Kangoo que se entregarán en el sorteo final. Un cierre de lujo para coronar un año inolvidable.

Con familia, con amigos, compartiendo números, esperanzas y brindis, el Bingo Brown vuelve a convertirse en parte del ritual navideño: ese instante donde todo puede pasar y donde el sueño de ganar late más fuerte.

Para facilitar el acceso, el abono puede realizarse hasta en seis cuotas, lo que permite a más personas sumarse y vivir la emoción desde el primer momento.