Bloque de Senadores Justicialistas de Santa Fe propone extender el Boleto Educativo Gratuito a todos los niveles

En la sesión ordinaria N°1 del Período N°144 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el Bloque de Senadores Justicialistas presentó un proyecto de Ley que busca ampliar el alcance del Boleto Educativo Gratuito para incluir a docentes, estudiantes y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados con aporte estatal, sin distinción de modalidad ni nivel educativo.

La iniciativa —impulsada por los senadores Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa y Armando Traferri— contempla la incorporación de los niveles inicial, primario, secundario y universitario, garantizando el acceso universal, efectivo y equitativo al sistema educativo en todo el territorio santafesino.

El proyecto establece además nuevos estándares de aplicación según las distancias recorridas. Para trayectos menores a 60 kilómetros, se cubrirán dos boletos por día hábil, al igual que en los recorridos urbanos. En tanto, para distancias superiores a 60 kilómetros, se contemplan dos boletos por semana, incluyendo la posibilidad de combinar más de un tramo o línea de transporte.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de suscribir convenios interjurisdiccionales o mecanismos de compensación que permitan garantizar la movilidad de trabajadores de la educación que se desempeñan en establecimientos santafesinos pero residen en otras provincias, superando las limitaciones actuales. Esta situación es frecuente en zonas limítrofes, donde muchos docentes y asistentes viajan diariamente desde ciudades vecinas para cumplir funciones en localidades del oeste provincial.

Al respecto, el senador Alcides Calvo señaló que el Boleto Educativo Gratuito se consolidó como una herramienta clave para asegurar el acceso a la educación en toda la provincia, aunque consideró necesario perfeccionar su alcance para atender problemáticas actuales, especialmente en regiones fronterizas como el departamento Castellanos y otras zonas limítrofes.

Con esta propuesta, el bloque justicialista busca fortalecer el sistema educativo, ampliando derechos y generando mejores condiciones para estudiantes y trabajadores de la educación en todo el territorio provincial.