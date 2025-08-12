Bochas en Cancha: Atlético María Juana tuvo finalistas y un campeón en San Jorge

El domingo 9 de agosto se disputó en el club 25 de Mayo de San Jorge el Torneo por Convenio de 2 y 4 puntos. El Club Atlético María Juana estuvo representado por dos parejas en la categoría de 4 puntos, logrando una de ellas el certamen.

El último fin de semana se desarrolló en la ciudad de San Jorge el Torneo por Convenio de 2 y 4 puntos con participación de bochófilos “auriazules”. La dupla Raúl Mina – Miguel Novero cayó ajustadamente por 10 a 12 ante Piamonte (2) en San Jorge.

En tanto, Mario Torres – Gerardo González lograron el título en 4 puntos y el segundo puesto en la General, posición que se definió por sorteo debido a que el certamen excedió el horario reglamentario.