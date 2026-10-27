Bochas: Marcelo Romero y Rubén Ribotta llegaron a semifinales en el torneo de Esmeralda

El domingo 25 de octubre se disputó el torneo de bochas organizado por el Club Atlético Esmeralda, bajo la modalidad por convenio de 2 y 4 puntos, con participación de equipos de distintos clubes de la región y canchas subsedes.

Representando a la institución local, Marcelo Romero y Rubén Ribotta tuvieron una destacada actuación en la categoría de 2 puntos y alcanzaron las semifinales del certamen.

En la fase de zonas, la dupla consiguió victorias frente a 25 de Mayo de San Jorge por 12 a 6, Veteranos de El Trébol por 12 a 3 y Sociedad Italiana de Zenón Pereyra por 12 a 8, resultado que les permitió ganar su zona en las canchas del Club Águila Blanca.

Luego disputaron un cuarto partido en Esmeralda, donde vencieron al equipo anfitrión por 12 a 8. En semifinales, cayeron frente a Sociedad Italiana de Zenón Pereyra por 12 a 7 y finalizaron su participación entre los mejores equipos de la categoría.

Además de Romero y Ribotta, el club contó con la participación de otras parejas: Hugo Rossi y Ariel Barrionuevo; Lucas Puntonet y Guillermo Neuvinger; Miguel Novero y Sergio Morero; y Sebastián y Oscar Santi.

La participación de las cinco parejas permitió a la institución sumar presencia en una nueva competencia regional, en una jornada que reunió a jugadores y clubes en torno a la actividad bochófila.