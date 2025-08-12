Bochas: Provincial de Veteranos con representantes mariajuanenses

AtléticoDeportes

El sábado 9 y domingo 10 de agosto se disputó el Torneo Provincial de Veteranos, organizado por la Asociación Rafaelina de Bochas. El mismo contó con la presencia de dos equipos del Oeste Santafesino integrados por deportistas mariajuanense.

El equipo “B” del Oeste, integrado por Hugo Rossi, Rubén Ribotta, Javier Iturris (Esmeralda) y dirigido por Hugo Suárez, cosecharon una victoria y dos derrotas: la victoria fue frente a Súnchales por 12-6 y las caídas ante la Asociación Rafaelina 12-4 y la Venadense 21-10

Por su parte, el equipo “A” de la Asociación Oeste Santafesino de Bochas, con jugadores del C.A. Brown, ganó sus dos partidos del día sábado, pero cayó en octavos de final.

