Bombero de María Juana participó de capacitación sobre nuevas tecnologías en Toyota Argentina

El pasado 26 de febrero, el Suboficial Principal Darío Zimmermann, integrante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana, participó de una importante jornada de capacitación vinculada a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de las emergencias.

Zimmermann, quien forma parte de los Departamentos de Formación Didáctica y Pedagógica y Seguridad del Bombero de la Academia Nacional de Bomberos, asistió al curso “Emergencias con Nuevas Tecnologías: Sistema Híbrido Toyota THS-II”, representando a la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

La capacitación se llevó a cabo en la planta de Toyota Argentina, ubicada en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, donde los participantes pudieron conocer en profundidad el funcionamiento del sistema híbrido Toyota Hybrid System II (THS‑II), tecnología utilizada en varios vehículos de la marca.

Este espacio de formación permitió incorporar herramientas y conocimientos técnicos actualizados, además de brindar nuevas perspectivas sobre cómo abordar emergencias que involucren vehículos con tecnologías híbridas o eléctricas, una realidad cada vez más presente en el parque automotor.

Desde la institución destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado y apostar a la capacitación constante, pilares fundamentales para seguir avanzando en la profesionalización del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.