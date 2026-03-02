Bombero voluntario de María Juana contó su experiencia combatiendo los incendios en la Patagonia

El bombero voluntario de María Juana y bombero zapador en Rafaela, Jesús Barrale, visitó recientemente nuestro estudio para relatar su vivencia tras participar en las tareas de combate de los incendios forestales que afectaron el sur de nuestro país durante las últimas semanas.

Barrale compartió detalles sobre el arduo trabajo desplegado junto a otros brigadistas, ante condiciones climáticas extremas de altas temperaturas, sequía y fuertes vientos, que complicaron las labores de contención y extinción del fuego. Su relato destacó la solidaridad, el esfuerzo y el compromiso de los equipos de emergencia que se desplazaron desde distintas regiones para colaborar en los focos más críticos.

Los incendios en la Patagonia argentina se convirtieron en uno de los temas ambientales más preocupantes del inicio de este año. Las llamas afectaron extensas superficies de bosque nativo, pastizales y áreas rurales en varias provincias de la región sur, especialmente en Chubut y zonas aledañas. Según reportes oficiales y medios nacionales e internacionales, los focos activos llegaron a consumir más de 15.000 hectáreas entre distintos focos en los Andes patagónicos, incluyendo áreas cercanas a Epuyén y al Parque Nacional Los Alerces.

Durante su relato, Barrale enfatizó la importancia de la capacitación constante, el trabajo en equipo y la necesidad de mantener recursos y apoyo institucional para hacer frente a este tipo de emergencias, que se ven agravadas por condiciones climáticas extremas.

La visita del bombero mariajuanense puso en valor la labor de quienes arriesgan su vida para proteger ecosistemas, viviendas y comunidades frente al avance de los incendios forestales, y también sirvió para concientizar sobre la prevención y la mitigación de estos siniestros que impactan a todo el país.