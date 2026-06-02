Nueva edición del Torneo de Bolitas Copa “Víctor Chiarlo”

Regionales

La tradición, la destreza y la diversión volverán a ser protagonistas en San Jorge con la realización de la instancia local del 8° Torneo de Bolitas – Copa “Víctor Chiarlo”, que tendrá lugar el próximo 15 de junio a las 15 horas en la explanada del Museo Aurelio Genovese.

La propuesta está destinada a participantes de distintas edades y busca mantener viva una de las actividades recreativas más tradicionales de nuestra cultura. El certamen estará dividido en cuatro categorías: de 8 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 30 años y mayores de 31 años, permitiendo que niños, jóvenes y adultos compartan una jornada de juego y competencia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del enlace disponible en las redes sociales de la organización. Además, la participación será totalmente gratuita.

El torneo es organizado conjuntamente por la Municipalidad de San Jorge, el Ente Cultural Santafesino y la Fábrica de Bolitas Tinka, y tendrá carácter clasificatorio para la instancia regional, donde los mejores participantes buscarán seguir avanzando en la competencia.

Más allá de lo deportivo, la iniciativa busca promover el encuentro entre generaciones, rescatar juegos tradicionales y fortalecer la identidad cultural de la región. Una excelente oportunidad para disfrutar en familia y revivir una de las costumbres más emblemáticas de la infancia argentina.

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