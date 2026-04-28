Bomberos continúan su capacitación en técnicas de rescate con cuerdas y nudos

En el marco de la formación constante del equipo de trabajo, el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana llevó adelante una nueva jornada de capacitación, reafirmando su compromiso con la preparación permanente.

En esta oportunidad, la instrucción estuvo centrada en el uso de cuerdas y nudos, una herramienta fundamental al momento de intervenir en rescates tanto en altura como en profundidad. Durante la actividad, los bomberos realizaron el reconocimiento de los distintos elementos utilizados en este tipo de maniobras, incorporando conocimientos clave para su correcta aplicación.

Además, se informó que el próximo lunes se desarrollará la práctica correspondiente, donde podrán aplicar lo aprendido en situaciones simuladas.

La capacitación continua es uno de los pilares esenciales para garantizar una respuesta segura, eficiente y profesional ante cada emergencia.