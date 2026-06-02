Bomberos de la región participaron de una capacitación provincial en Pueblo Esther

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación de los integrantes de los cuerpos de bomberos voluntarios, durante los días 23 y 24 de mayo se desarrolló en la ciudad de Pueblo Esther la etapa presencial del Curso de Formación Didáctica y Pedagógica I Nivelatorio Provincial, destinado a las Regionales 8, 11 y 12 de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

La capacitación contó con la participación de 18 cursantes provenientes de distintas localidades de la provincia, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas vinculadas a la enseñanza, la planificación y la transmisión de conocimientos dentro de las instituciones bomberiles.

Previamente, la instancia virtual del curso se desarrolló entre el 12 y el 21 de mayo a través de la plataforma Zoom, permitiendo complementar los contenidos teóricos con las actividades presenciales realizadas durante el fin de semana.

La formación estuvo a cargo del Suboficial Principal Darío Zimmermann, referente provincial del área, acompañado por el Oficial Principal Emilio Malugani y los bomberos Rocío Requelme, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario (Regional 12), y Mariano Galán, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Carcarañá (Regional 7).

Este tipo de capacitaciones forman parte del programa permanente de formación de la Federación Santafesina y buscan brindar herramientas pedagógicas a quienes cumplen funciones de instructores dentro del sistema de bomberos voluntarios, contribuyendo a una mejor preparación y profesionalización de los cuerpos activos de toda la provincia.