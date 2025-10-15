Bomberos de María Juana capacitaron a alumnos en prevención de accidentes

En la mañana de la radio dialogamos con Emanuel Lovera, miembro del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien fue uno de los disertantes de la jornada junto a Analía Kauts, Mariano Rassetto y Agustín Zurbriggen.

La capacitación tuvo lugar en las instalaciones del Cuartel local y estuvo destinada a alumnos de tercer grado de la Escuela Santa María de los Ángeles y de la Escuela Fiscal Domingo Faustino Sarmiento.

La actividad formó parte del proyecto OBA (Organización de Bomberos Americanos) que se desarrolla junto a la Fundación MAPFRE, con el objetivo de prevenir lesiones no intencionales. Este programa se implementa en instituciones educativas de todo el país, alcanzando a niños de distintos niveles del ciclo primario.

El propósito principal es generar conciencia y brindar herramientas básicas para que los más pequeños sepan cómo actuar ante una situación de emergencia, promoviendo desde la infancia una cultura de prevención, cuidado y responsabilidad comunitaria.

Durante la jornada, los bomberos compartieron conocimientos y experiencias con los estudiantes, propiciando un aprendizaje participativo y dinámico que refuerza la importancia de la seguridad en la vida cotidiana.

