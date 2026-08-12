Conociendo a nuestra patrona: el Padre Raúl contó la historia de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patronales de María Juana, el Padre Raúl Massini visitó a los alumnos de 7º grado de la Escuela Santa María de los Ángeles para compartir la historia y la vida de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, patrona de nuestra localidad.

El encuentro permitió a los estudiantes conocer más sobre la mujer cuya vida de fe, servicio y compromiso con los demás continúa siendo un ejemplo para la comunidad. Además, el Padre Raúl compartió esta historia con Radio María Juana, para que toda la comunidad pudiera acercarse y conocer más sobre la vida de nuestra santa patrona.

¿Quién fue Santa Juana Francisca de Chantal?

Juana Francisca Frémyot de Chantal nació en Dijon, Francia, en 1572, en el seno de una familia católica. Desde joven mostró una profunda sensibilidad religiosa y un fuerte compromiso con las personas más necesitadas.

A los 20 años contrajo matrimonio con el barón de Chantal, Christophe de Rabutin, con quien tuvo seis hijos. Sin embargo, su vida familiar estuvo marcada por una profunda tragedia: en 1601 quedó viuda, a los 28 años, luego de que su esposo muriera accidentalmente durante una partida de caza.

A partir de entonces, Juana Francisca atravesó un período de dolor y duelo, pero encontró en su fe la fuerza para continuar adelante y dedicarse cada vez más a la oración y a las obras de caridad.

Un encuentro cambiaría definitivamente su vida. En 1604 conoció a San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y uno de los grandes maestros de la espiritualidad cristiana. Entre ambos nació una profunda amistad espiritual y, con el tiempo, comenzaron a trabajar juntos en la creación de una nueva comunidad religiosa.

En 1610, Juana Francisca y Francisco de Sales fundaron la Orden de la Visitación de Santa María, conocida también como las Hermanas Visitandinas. La congregación nació con una espiritualidad centrada en la humildad, la oración, la caridad y la atención a quienes sufrían.

Una de las características más destacadas de su obra fue la apertura hacia mujeres que, por su edad o por su salud, no podían incorporarse a otras órdenes religiosas. La nueva comunidad buscó vivir la espiritualidad desde la sencillez y el servicio.

Tras la muerte de San Francisco de Sales en 1622, Juana Francisca continuó con la expansión de la congregación. Durante su vida fundó numerosos monasterios de la Visitación y acompañó espiritualmente a muchas mujeres.

Murió en 1641, en Moulins, Francia, a los 69 años.

Su proceso de canonización culminó en 1767, cuando fue proclamada santa por el Papa Clemente XIII. Su fiesta litúrgica se celebra el 12 de agosto, fecha que también tiene un significado especial para la comunidad de María Juana.

Una patrona que inspira a toda la comunidad

La figura de Santa Juana Francisca de Chantal está vinculada con valores como la fe, la humildad, la fortaleza ante las dificultades, la oración y el servicio a los demás.

Por eso, cada 12 de agosto, María Juana celebra sus Fiestas Patronales en su honor, renovando una tradición que forma parte de la identidad de la comunidad.

En este marco, la visita del Padre Raúl Massini a los alumnos de 7º grado permitió recuperar y transmitir la historia de la patrona de la localidad a las nuevas generaciones, acercando su vida y su mensaje a los jóvenes.

La celebración patronal continúa así siendo no solamente una fecha del calendario religioso, sino también una oportunidad para conocer nuestra historia, fortalecer los vínculos comunitarios y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de María Juana.