El Nuevo Club de Abuelos prepara un gran almuerzo y baile por las Fiestas Patronales

En la mañana de Comunicándonos recibimos a integrantes del Nuevo Club de Abuelos de María Juana, quienes compartieron detalles de los preparativos para el gran encuentro que organizarán con motivo de las Fiestas Patronales de la localidad.

El próximo domingo 23 de agosto se realizará un almuerzo y baile en el Bar del Club Atlético María Juana, una propuesta pensada para disfrutar de una jornada de encuentro entre familiares y amigos.

La actividad contará con la presentación musical de Lucio y su Banda, que acompañará el almuerzo y estará a cargo de animar la jornada.

El menú preparado para la ocasión incluirá empanadas, salamín, carne asada con papas fritas y ensaladas, además de postre helado. Durante la tarde se servirá café con tortas y whisky, para continuar compartiendo después del almuerzo.

Desde el Nuevo Club de Abuelos invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta celebración, que forma parte de las propuestas organizadas durante las Fiestas Patronales de María Juana.

Las tarjetas ya se encuentran disponibles y pueden reservarse comunicándose a los teléfonos 3406-814024 o 424-419.