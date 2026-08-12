María Juana tendrá una charla sobre inteligencia artificial aplicada a la comunicación, el diseño y el marketing

De cara a la actividad que se realizará el próximo jueves 13 de agosto, charlamos con Carlos Priotti, gerente del Banco Credicoop sucursal María Juana, quien brindó detalles sobre la charla que tendrá lugar en la localidad y que estará centrada en las nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la comunicación y los negocios.

La actividad se desarrollará a las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario y tendrá como eje “IA para comunicación, diseños y video. Marketing operativo con eficiencia”.

La disertación estará a cargo de Esperanza Pérez, profesional externa del equipo de la Fundación Banco Credicoop, quien abordará distintas herramientas y posibilidades que ofrece actualmente la inteligencia artificial para optimizar tareas vinculadas a la comunicación, la generación de contenidos, el diseño, el video y las estrategias de marketing.

El encuentro es organizado conjuntamente por la Comisión de Asociados de la Filial María Juana del Banco Credicoop y la Comuna de María Juana, con el objetivo de acercar conocimientos y herramientas prácticas que puedan ser aprovechadas tanto por emprendedores como por comerciantes, instituciones, profesionales y público en general.

La propuesta busca generar un espacio de aprendizaje y actualización frente al crecimiento de la inteligencia artificial y su incorporación cada vez más frecuente en diferentes ámbitos laborales y productivos.

📅 Jueves 13 de agosto

🕣 20:30 horas

📍 Casa del Bicentenario – María Juana

🎤 Disertante: Esperanza Pérez – Fundación Banco Credicoop

Una oportunidad para conocer nuevas herramientas y descubrir cómo la inteligencia artificial puede ayudar a trabajar con mayor eficiencia en comunicación, diseño, video y marketing.