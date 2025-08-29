Bomberos Voluntarios de María Juana brindaron capacitación en la Escuela Aarón Castellanos de Clucellas

El jueves 28 de agosto, la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana llevó adelante una importante jornada de capacitación en la Escuela Secundaria Aarón Castellanos de la localidad de Clucellas. La actividad estuvo dirigida a alumnos de 3º, 4º y 5º año, así como también al personal docente, y tuvo como propósito reforzar conocimientos esenciales para la prevención y actuación en situaciones de emergencia.

Durante la jornada, que se desarrolló en el SUM escolar, se abordaron temáticas vinculadas al uso correcto de extintores, procedimientos de evacuación, RCP básico y primeros auxilios. La capacitación combinó instancias teóricas con prácticas, favoreciendo una participación activa de toda la comunidad educativa. Desde la institución bomberil de María Juana agradecieron a la escuela por el espacio brindado, la predisposición pa