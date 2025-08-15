Bomberos Voluntarios de María Juana celebrarán el Día de las Infancias con su clásica entrega de golosinas

En diálogo con el programa Comunicándonos, Gabriel Cipriani de la Comisión de Bomberos Voluntarios de María Juana, adelantó cómo será la tradicional entrega de golosinas que se realizará este domingo en la Plaza San Martín.

Como cada año, el cuartel prepara miles de bolsitas de golosinas para entregar de forma gratuita a todos los niños y niñas de la comunidad. La jornada será también una oportunidad para que los más pequeños se acerquen a los móviles de bomberos, conozcan de cerca su labor y compartan un momento especial con los voluntarios en el marco del Día de las Infancias.

Una propuesta que combina alegría, cercanía y el espíritu solidario que caracteriza a la institución, reafirmando el vínculo entre bomberos y comunidad.