Bomberos Voluntarios de María Juana controlaron un incendio en un campo al oeste de la localidad

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Victor Medina, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien brindó detalles sobre la intervención realizada ante un incendio registrado en un campo de la zona rural.

Según explicó, a las 18:10 horas se recibió un llamado de alerta por un incendio ubicado a unos 2 kilómetros al oeste de la localidad. De manera inmediata salió el móvil 24 con tres bomberos hacia el lugar del siniestro.

Al arribar, el personal procedió a atacar el foco ígneo, logrando evitar su propagación hacia un campo lindero que contaba con sembrados de soja sobre rastrojo de trigo, lo que podría haber generado mayores daños.

Finalmente, a las 19:00 horas, se dio por finalizada la tarea de extinción y el personal regresó al cuartel, destacándose la rápida respuesta y el trabajo efectivo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de María Juana.