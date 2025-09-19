Bomberos Voluntarios de María Juana convocan a Asamblea Extraordinaria

En la mañana del programa “Comunicándonos” dialogamos con Gabriel Cipriani, presidente de la Comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien brindó detalles sobre la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre a las 20 horas en el local de la institución.

Durante la reunión, se tratarán distintos puntos establecidos en el orden del día, entre ellos la lectura y aprobación del acta anterior, la consideración de la venta de vehículos de la flota (una autobomba Pierce Lance, una Pick Up Ford Ranger y un Fiat Fiorino, todos en el estado en que se encuentran) y finalmente, la elección de tres asociados que suscribirán el acta de asamblea.

Desde la Comisión Directiva remarcaron la importancia de la participación de los socios en esta instancia, que busca seguir fortaleciendo el trabajo y los recursos de la institución al servicio de toda la comunidad.

📎 En la nota se adjunta la convocatoria oficial difundida por la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana.