Bomberos Voluntarios de María Juana realizó el encuentro “Celebrando la Vida” por Octubre Rosa

Locales

El pasado 17 de octubre se llevó adelante el encuentro “Celebrando la Vida”, una jornada dedicada a la concientización, la reflexión y la prevención del cáncer de mama, en el marco de Octubre Rosa.

La actividad fue organizada por la Oficial Ayudante Analía Kautz, directora de la Escuela de Capacitación de la Regional 5 e integrante del Departamento Provincial de la Mujer de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV), con el objetivo de generar un espacio de cuidado, escucha y acompañamiento dentro de la institución.

Durante el encuentro participaron destacadas profesionales y referentes del ámbito bomberil y de la salud. La comandante Jorgelina Di Bene presentó la labor del Departamento Provincial de la Mujer; la psicóloga Ana Tomé, integrante del equipo operativo de Psicología de la Emergencia de la Federación, compartió sus conocimientos desde su especialidad; la doctora Laura Allasia aportó su experiencia profesional, y la suboficial mayor Sandra Tibaldi representó a la Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana.

La jornada reunió a mujeres de la Regional 5, junto con familiares y amigas de integrantes del cuerpo activo, en un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje y sensibilización sobre la importancia del cuidado integral de la salud.

Además, la propuesta incluyó una clase de zumba a cargo de Sandra Belochio, que sumó movimiento, energía y alegría a una jornada centrada en el bienestar y el fortalecimiento de los vínculos.

Desde Bomberos Voluntarios de María Juana destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que promueven la prevención y generan espacios para hablar sobre la salud, compartir inquietudes y brindar contención.

En el marco de Octubre Rosa, el encuentro “Celebrando la Vida” reafirmó un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana del cáncer de mama son herramientas esenciales para cuidar la salud, mientras que la información y el acompañamiento contribuyen a generar mayor conciencia en toda la comunidad.