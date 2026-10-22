Bomberos Voluntarios de María Juana realizó el encuentro “Celebrando la Vida” por Octubre Rosa

El pasado 17 de octubre se llevó adelante el encuentro “Celebrando la Vida”, una jornada dedicada a la concientización, la reflexión y la prevención del cáncer de mama, en el marco de Octubre Rosa.

La actividad fue organizada por la Oficial Ayudante Analía Kautz, directora de la Escuela de Capacitación de la Regional 5 e integrante del Departamento Provincial de la Mujer de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV), con el objetivo de generar un espacio de cuidado, escucha y acompañamiento dentro de la institución.

Durante el encuentro participaron destacadas profesionales y referentes del ámbito bomberil y de la salud. La comandante Jorgelina Di Bene presentó la labor del Departamento Provincial de la Mujer; la psicóloga Ana Tomé, integrante del equipo operativo de Psicología de la Emergencia de la Federación, compartió sus conocimientos desde su especialidad; la doctora Laura Allasia aportó su experiencia profesional, y la suboficial mayor Sandra Tibaldi representó a la Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana.

La jornada reunió a mujeres de la Regional 5, junto con familiares y amigas de integrantes del cuerpo activo, en un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje y sensibilización sobre la importancia del cuidado integral de la salud.

Además, la propuesta incluyó una clase de zumba a cargo de Sandra Belochio, que sumó movimiento, energía y alegría a una jornada centrada en el bienestar y el fortalecimiento de los vínculos.

Desde Bomberos Voluntarios de María Juana destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que promueven la prevención y generan espacios para hablar sobre la salud, compartir inquietudes y brindar contención.

En el marco de Octubre Rosa, el encuentro “Celebrando la Vida” reafirmó un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana del cáncer de mama son herramientas esenciales para cuidar la salud, mientras que la información y el acompañamiento contribuyen a generar mayor conciencia en toda la comunidad.