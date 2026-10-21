Chiquitectos: una propuesta que acerca la arquitectura a los más chicos a través del juego

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la arquitecta Jesica Ferrero, integrante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien lleva adelante el taller “Chiquitectos”, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas al mundo de la arquitectura, el diseño y el entorno que habitan.

El proyecto propone aprender jugando, despertando la curiosidad y la creatividad de los chicos a través de experiencias prácticas, la exploración de materiales y la construcción de maquetas. La iniciativa apunta a que los participantes puedan observar de otra manera los espacios que los rodean, comprender cómo se construyen las ciudades y reflexionar sobre la importancia del desarrollo sostenible.

Aprender arquitectura jugando

Chiquitectos es un taller y laboratorio lúdico que se desarrolla en la ciudad de Santa Fe y está destinado a chicos de entre 8 y 11 años. La propuesta es coordinada por las arquitectas Jesica Ferrero y María Noel Limonta, vinculadas a la UNL, y se lleva adelante en el espacio Musijugando, ubicado en Güemes 3600.

A través de juegos y actividades creativas, los participantes experimentan con diferentes materiales, diseñan sus propias construcciones y exploran conceptos vinculados con la arquitectura y el urbanismo. El objetivo no es solamente que conozcan una disciplina profesional, sino que puedan desarrollar habilidades como la imaginación, la observación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

El juego funciona como la principal herramienta de aprendizaje, permitiendo que los chicos se involucren de manera activa y descubran nuevas formas de interpretar y transformar los espacios.

Una mirada sobre las ciudades y el desarrollo sostenible

La propuesta también busca generar conciencia sobre el ambiente y la manera en que las personas habitan y construyen su entorno. A través de las actividades, los niños pueden comenzar a preguntarse cómo son los lugares en los que viven, qué necesidades tienen sus comunidades y de qué manera es posible imaginar espacios más accesibles, funcionales y sostenibles.

Chiquitectos apuesta así a formar ciudadanos participativos, capaces de comprender su entorno y aportar ideas para mejorarlo, promoviendo desde la infancia la creatividad, el pensamiento crítico y la responsabilidad en las decisiones que afectan a la vida en comunidad.

Durante la entrevista en Comunicándonos, Jesica Ferrero permitió conocer más sobre esta iniciativa que une arquitectura, educación y creatividad, y que invita a los más chicos a descubrir que también pueden imaginar, diseñar y construir el mundo en el que desean vivir.