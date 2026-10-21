Mauricio Mastroiacomo recibió una campera de Michael Jackson que ya forma parte de su museo en El Trébol

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Mauricio Mastroiacomo, fanático y coleccionista de Michael Jackson, quien vivió un momento inolvidable al recibir una campera que perteneció al Rey del Pop y que ahora forma parte de su museo en la ciudad de El Trébol.

Durante la entrevista, Mauricio compartió detalles de su pasión por el legendario artista, cómo comenzó a reunir objetos relacionados con su ídolo y el camino que lo llevó a construir un espacio dedicado a preservar y difundir su legado.

La incorporación de esta prenda representa un acontecimiento muy especial para el coleccionista, que desde hace años dedica tiempo y esfuerzo a mantener viva la memoria de uno de los músicos más influyentes de la historia.

Un regalo inesperado que terminó en su museo

La campera llegó a manos de Mastroiacomo gracias a Héctor Caballero, productor vinculado a la trayectoria de Michael Jackson, quien se la entregó luego de un espectáculo realizado durante el fin de semana.

Todo comenzó durante el show, cuando Mauricio invitó a Caballero a subir al escenario y le propuso mostrar al público una campera que el productor había recibido como regalo del propio cantante. El momento generó una gran emoción entre los presentes, aunque la sorpresa más importante todavía estaba por llegar: Caballero decidió obsequiarle la prenda para que pasara a formar parte de su colección.

Así, una pieza vinculada directamente con la historia del Rey del Pop encontró un lugar en El Trébol, dentro de un museo que refleja la admiración y el compromiso de Mauricio con la figura del artista estadounidense.

Una pasión que mantiene vivo el legado del Rey del Pop

Para Mastroiacomo, la campera significa mucho más que un objeto de colección. Se trata de una pieza cargada de historia y emoción, que se suma a los recuerdos y elementos que reúne para homenajear a su ídolo.

En su charla con Comunicándonos, el coleccionista repasó su vínculo con Michael Jackson, los comienzos de su colección y el trabajo que implica sostener un museo dedicado a una figura que marcó generaciones con su música, su estilo y sus espectáculos.

La llegada de esta prenda representa un nuevo capítulo en esa historia personal y permite que quienes visiten el museo de El Trébol puedan acercarse un poco más al universo de uno de los artistas más importantes de la música mundial.