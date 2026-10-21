Georgina Lora habló en Comunicándonos sobre el EJE 26 y la charla de Alejandro Schujman

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Georgina Lora, directora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana, quien brindó detalles sobre las actividades previstas en el marco del Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE 26), una propuesta que busca promover la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de iniciativas entre los estudiantes.

Durante la entrevista, Lora se refirió a “Una noche para compartir”, una actividad abierta a toda la comunidad que se realizará este viernes 23 de octubre, desde las 20:30, en el anfiteatro de la plaza de María Juana.

La propuesta combinará música, danza, expresiones artísticas y una feria de alumnos emprendedores, en una jornada pensada para disfrutar en familia y acompañar los proyectos desarrollados por los jóvenes.

Uno de los momentos destacados será la presentación de las Intertribus, con la participación de las tribus Guaycurúes y Huarpes. También formarán parte de la programación el taller de ensamble escolar, la Academia Pentagrama’s, el Ballet Raíces de Mi Tierra y el Grupo Camperos. Además, habrá servicio de buffet para quienes se acerquen a compartir la noche.

La charla de Alejandro Schujman, otra de las propuestas del EJE 26

En el diálogo con la directora también se abordó la charla que brindará Alejandro Schujman en la Sociedad Italiana, una actividad que forma parte de la agenda del EJE 26 y que busca generar un espacio de reflexión y encuentro para la comunidad.

La participación de Schujman se suma a las distintas iniciativas impulsadas por la institución educativa, que apuesta a ampliar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y a generar instancias de intercambio sobre temas vinculados con los jóvenes y sus realidades.

De esta manera, el EJE 26 continúa desarrollando propuestas que trascienden el ámbito escolar, integrando educación, cultura, emprendimientos y reflexión, con la participación de estudiantes, familias y vecinos de María Juana.

La entrevista en Comunicándonos permitió conocer más detalles de estas actividades y renovar la invitación a la comunidad para acompañar las iniciativas organizadas por la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”.