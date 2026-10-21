El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta “Coyote vs. ACME” para chicos y grandes

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana invita a disfrutar de una nueva función de cine en pantalla grande con la proyección de “Coyote vs. ACME”, una comedia familiar que combina animación, aventuras y humor para compartir entre chicos y grandes.

La función será el sábado 24 de octubre, a las 19 horas, en la Sociedad Italiana. La entrada general tendrá un costo de $5.000, mientras que los socios podrán ingresar por $4.000.

La película propone una historia disparatada protagonizada por el clásico Coyote, quien, después de décadas de intentar atrapar al Correcaminos sin éxito, decide llevar a la compañía ACME a los tribunales. Cansado de que los productos defectuosos arruinen sus planes, inicia una batalla legal tan insólita como divertida.

Con una mezcla de acción real y animación, la historia combina situaciones absurdas, aventuras y una mirada humorística sobre los conocidos artefactos que tantas veces le fallaron al personaje de los Looney Tunes.

La propuesta del Cine Club busca acercar nuevamente el cine a la comunidad, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para disfrutar en familia y recuperar la experiencia de ver una película en la pantalla grande.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde de cine y humor en la Sociedad Italiana de María Juana.