Expo Sabores de Santa Fe 2026: convocatoria abierta para emprendedores y MiPymes agroalimentarias

El Gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó la convocatoria para participar de la primera edición de Expo Sabores de Santa Fe 2026, una iniciativa que busca impulsar la producción local, generar nuevas oportunidades comerciales y dar visibilidad a los emprendimientos y empresas agroalimentarias santafesinas.

El evento se realizará los días 12 y 13 de diciembre en La Fluvial, en la ciudad de Rosario, y estará destinado a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la provincia que elaboren productos propios con valor agregado en origen.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a un espacio de exposición mediante un stand y acreditación sin costo, con el objetivo de presentar sus productos, ampliar sus posibilidades de comercialización y establecer nuevos vínculos comerciales.

Inscripciones abiertas hasta el 15 de noviembre

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre a las 23:59. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible a través del enlace oficial difundido por la organización o mediante el código QR de la convocatoria.

La propuesta representa una oportunidad para que los productores y emprendedores santafesinos puedan mostrar el resultado de su trabajo, fortalecer sus marcas y acceder a nuevos espacios de promoción y comercialización.

Desde la Comuna de María Juana acompañan esta iniciativa, destacando la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el trabajo, el desarrollo productivo y el crecimiento de los emprendedores locales.

De esta manera, Expo Sabores de Santa Fe 2026 se presenta como un espacio para poner en valor la identidad productiva de la provincia y promover el desarrollo de quienes apuestan por la elaboración de productos propios.