María Juana se prepara para el 3.º Encuentro de Bandas: Daniela Gandolfo anticipó la propuesta en Comunicándonos

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Daniela Gandolfo, una de las profesoras del Ensamble Comunal Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, quien brindó detalles sobre el 3.º Encuentro de Bandas que se realizará este domingo 25 de octubre en María Juana.

La actividad comenzará a las 19 horas en el anfiteatro de la Plaza San Martín y reunirá a distintas agrupaciones musicales de la región en una propuesta que busca compartir el talento de niños y jóvenes, promover la formación artística y fortalecer los vínculos culturales entre las localidades. En caso de mal tiempo, el encuentro se trasladará a la Sociedad Italiana.

En esta tercera edición, el ensamble anfitrión recibirá a la Banda Municipal “Maestro Atilio Bianchi”, de Sastre y Ortiz; la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente; y el ensamble infantil “Purpureishon”, perteneciente al Centro Cultural Gaviglio.

El encuentro será una oportunidad para que cada agrupación comparta su trabajo musical con el público y para que los jóvenes intérpretes vivan la experiencia de presentarse junto a otras formaciones, intercambiando aprendizajes y experiencias.

El Ensamble Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, que forma parte de las propuestas culturales de María Juana, desarrolla un importante trabajo de formación musical con niños y jóvenes de la localidad. Sus presentaciones permiten mostrar los avances logrados durante el año y acercar la música instrumental a toda la comunidad.

Durante la entrevista, Gandolfo compartió las expectativas por esta nueva edición y la importancia de sostener estos espacios que combinan educación, cultura y participación, brindando a los músicos la posibilidad de crecer y disfrutar de la actividad colectiva.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse este domingo a la Plaza San Martín, disfrutar de una noche de música en vivo y acompañar a los integrantes del ensamble local y las bandas invitadas.