Club Atlético María Juana reaccionó a tiempo, ganó el segundo juego e igualó la serie semifinal

Foto: Julieta Bonino | Club Atlético María Juana

El Club Atlético María Juana consiguió un triunfo clave en la noche del Torneo Apertura al derrotar por 76 a 66 al Club Atlético San Jorge en el segundo juego de las semifinales, resultado que le permitió igualar la serie de PlayOffs 1 a 1 y mantener intactas sus ilusiones de llegar a la gran final.

Ante su público, el conjunto auriazul mostró carácter, intensidad y un sólido rendimiento colectivo para recuperarse en la serie frente a un duro rival. Con una defensa firme y una buena efectividad en los momentos decisivos, el equipo logró cerrar el encuentro con una diferencia de diez puntos que desató el festejo de los hinchas presentes.

En el goleo se destacaron Facundo Pautasso y Segundo Astulfi, ambos con 16 puntos, mientras que Lucas Vicario aportó 15 unidades, siendo los máximos anotadores del conjunto mariajuanense en una noche de gran importancia para las aspiraciones del equipo.

Con este resultado, la definición de la semifinal se trasladará a San Jorge, donde se disputará el tercer y decisivo partido el próximo sábado 27 de junio, con el último boleto a la final del Torneo Apertura en juego.

El Club Atlético María Juana viajará con la confianza renovada luego de este gran triunfo y buscará dar el golpe como visitante para seguir escribiendo una nueva página en su destacada campaña. La ilusión auriazul sigue más viva que nunca y el equipo irá por todo en un duelo que promete emociones de principio a fin.