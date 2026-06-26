De la Muralla “china” andina al asiento de la ventana: un nuevo viaje de “Travesías y Travesuras” por Radio María Juana

Como cada semana en Patas Arriba, la columna “Travesías y Travesuras”, a cargo de Natali Monterrosa, volvió a sorprender a los oyentes con un recorrido por curiosidades, destinos increíbles y llamativas historias relacionadas con el mundo de los viajes.

En esta oportunidad, la propuesta comenzó con un recorrido por la denominada “Muralla china” andina, una impresionante construcción ubicada en Sudamérica que, por sus dimensiones y características, suele ser comparada con la famosa muralla asiática. Natali compartió detalles de su historia, su valor patrimonial y las particularidades de este sitio que despierta el interés de viajeros y amantes de la arqueología.

La columna también tuvo espacio para una insólita noticia ocurrida en Disneylandia, donde un adolescente provocó momentos de pánico entre visitantes y empleados al arrojarse desde una de las atracciones con caída de agua. El episodio generó preocupación entre quienes presenciaron la escena y volvió a poner sobre la mesa la importancia de respetar las normas de seguridad en los parques temáticos.

Por último, Natali abordó un tema con el que seguramente muchos viajeros se sentirán identificados: el eterno debate por el asiento de la ventana en los vuelos. ¿Quién tiene realmente derecho a controlar la persiana? ¿Debe permanecer abierta o cerrada durante el viaje? La columna repasó distintas situaciones que suelen generar discusiones entre pasajeros y compartió recomendaciones sobre la etiqueta y la convivencia a bordo de un avión.

Con historias curiosas, información útil y un toque de humor, “Travesías y Travesuras” continúa consolidándose como uno de los espacios más entretenidos de Patas Arriba, invitando a los oyentes a descubrir el mundo desde una mirada diferente y a reflexionar sobre las experiencias que pueden surgir en cada viaje.

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