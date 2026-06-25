Continúa la venta de la Rifa de la Escuela Especial N° 2051 “Convivir” de Sastre

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con María Elena y Cecilia, representantes de la Escuela de Educación Especial N° 2051 “Convivir” de Sastre, quienes brindaron detalles sobre la tradicional Campaña de Socios Adherentes que la institución impulsa para recaudar fondos destinados a sostener y fortalecer sus actividades educativas.

Durante la entrevista, explicaron que se encuentran recorriendo las localidades de la región, entre ellas María Juana, visitando los hogares puerta a puerta para ofrecer los números y acercar a la comunidad la posibilidad de colaborar con la escuela.

La rifa constituye una de las principales herramientas de financiamiento con las que cuenta la institución y permite acompañar distintos proyectos, actividades y necesidades que surgen durante el año escolar. Por ese motivo, desde la escuela destacaron la importancia del apoyo permanente que reciben de vecinos y colaboradores de toda la zona.

Además, recordaron que la última jugada de cada mes de la Lotería Nacional se utiliza para realizar los sorteos mensuales, brindando múltiples oportunidades de ganar a quienes adquieren su número.

María Elena y Cecilia agradecieron la buena recepción que encuentran en cada visita y remarcaron que cada aporte contribuye directamente al trabajo que desarrolla la Escuela Especial “Convivir”, una institución que cumple un rol fundamental en la educación e inclusión de niños, jóvenes y familias de la región.

Desde la entidad invitan a quienes deseen colaborar a acercarse a los vendedores autorizados o consultar por la adquisición de números cuando las representantes recorran las distintas localidades.