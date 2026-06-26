La Ilíada y La Odisea: los clásicos de Homero que siguen conquistando lectores casi 3.000 años después

Antes que una simple historia de héroes y batallas, La Ilíada y La Odisea son dos obras que cambiaron para siempre la forma de contar historias. Escritas hace casi tres mil años y atribuidas al poeta griego Homero, siguen siendo lectura obligada en escuelas, universidades y entre los amantes de la literatura, porque sus relatos continúan reflejando conflictos profundamente humanos: el honor, la guerra, el amor, la familia, la venganza y la búsqueda del sentido de la vida.

Homero y las epopeyas que dieron origen a la literatura occidental

Cuando se habla de los grandes clásicos de la humanidad, pocos nombres tienen el peso de Homero. Aunque todavía existen debates entre historiadores acerca de si fue una única persona o varios poetas que transmitieron estas historias oralmente, la tradición lo ubica viviendo durante el siglo VIII antes de Cristo.

A él se le atribuyen dos de las obras más influyentes de todos los tiempos: La Ilíada y La Odisea, consideradas el punto de partida de la literatura occidental. Su influencia llega hasta nuestros días y puede encontrarse en novelas, películas, videojuegos, series y hasta en expresiones cotidianas que utilizamos sin saber su verdadero origen.

La Ilíada: la guerra, el honor y la ira de Aquiles

La primera de estas grandes epopeyas nos traslada al último año de la legendaria Guerra de Troya, conflicto que, según la tradición griega, enfrentó durante diez años a los reinos aqueos contra la ciudad de Troya.

Aunque muchos creen que la obra narra toda la guerra, en realidad La Ilíada se centra en apenas unas semanas del conflicto y gira alrededor de un sentimiento: la ira de Aquiles, considerado el guerrero más poderoso de Grecia.

La disputa entre Aquiles y el rey Agamenón desencadena una serie de acontecimientos que modifican el curso de la guerra y muestran cómo el orgullo, el honor y la sed de venganza pueden tener consecuencias devastadoras.

En sus páginas aparecen personajes que siglos después siguen siendo conocidos en todo el mundo:

Aquiles, el guerrero invencible.

Héctor, el gran defensor de Troya.

Helena, cuya belleza dio origen al conflicto.

Paris, el príncipe troyano.

Menelao y Agamenón, reyes griegos.

Príamo, rey de Troya.

Pero uno de los aspectos más fascinantes de la obra es la participación constante de los dioses del Olimpo. Zeus, Atenea, Apolo, Afrodita, Hera, Poseidón y Ares intervienen en las batallas, protegen a sus favoritos y manipulan el destino de los hombres, mostrando cómo los griegos entendían la relación entre los seres humanos y lo divino.

La Odisea: el viaje más famoso de la historia

Si La Ilíada representa la guerra, La Odisea representa el regreso a casa.

Después de la caída de Troya, el héroe Odiseo (Ulises para los romanos) intenta volver a su reino de Ítaca. Lo que debería haber sido un viaje corto termina convirtiéndose en una aventura de diez años, llena de peligros, monstruos y desafíos.

Durante ese recorrido enfrenta a algunos de los personajes más famosos de la mitología griega:

El cíclope Polifemo.

Las seductoras sirenas.

La hechicera Circe.

Las criaturas Escila y Caribdis.

Los lotófagos, que hacían olvidar el deseo de regresar al hogar.

La ninfa Calipso.

Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope lucha por mantener unido el reino y rechaza durante años a decenas de pretendientes convencidos de que Odiseo jamás volverá.

Su ingeniosa estrategia de tejer y destejer un sudario durante las noches se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la paciencia y la fidelidad en toda la literatura.

Mucho más que aventuras

Aunque suelen leerse como relatos épicos, ambas obras contienen profundas reflexiones filosóficas.

La Ilíada habla del orgullo, la muerte, la gloria y el costo humano de la guerra.

La Odisea, en cambio, trata sobre la perseverancia, la inteligencia, la familia y la importancia del hogar.

No es casualidad que la palabra “odisea” haya pasado a formar parte de numerosos idiomas para describir un viaje largo, complicado y lleno de obstáculos.

Una influencia que llega hasta Hollywood

Las historias de Homero inspiraron cientos de obras posteriores.

Películas como “Troya” (2004), protagonizada por Brad Pitt como Aquiles, acercaron estos relatos a nuevas generaciones, aunque con importantes diferencias respecto del texto original.

También influyeron en escritores como Dante Alighieri, Virgilio, James Joyce, Jorge Luis Borges y en innumerables producciones cinematográficas, televisivas y teatrales.

Incluso muchas estructuras narrativas modernas siguen el llamado “viaje del héroe”, un modelo presente en La Odisea y que hoy utilizan sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter.

¿Por qué siguen siendo imprescindibles?

Casi 2.800 años después de haber sido compuestas, La Ilíada y La Odisea continúan emocionando a millones de lectores porque hablan de cuestiones universales que siguen vigentes: el amor, la amistad, la pérdida, el coraje, la ambición, la familia, la guerra y la búsqueda de un lugar al que llamar hogar.

Leer a Homero no significa únicamente descubrir el origen de la literatura occidental; también es comprender de dónde nacen muchas de las historias que todavía hoy consumimos en el cine, las series, los videojuegos y las novelas.

Más que dos libros, La Ilíada y La Odisea son el punto de partida de una tradición narrativa que sigue viva casi tres milenios después, demostrando que los grandes relatos nunca dejan de interpelar al ser humano.