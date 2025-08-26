Bomberos Voluntarios fortalecen su formación en Seguridad del Bombero

En la noche del lunes 25 de agosto, en el Cuartel Central, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios llevó adelante una nueva capacitación interna enfocada en Seguridad del Bombero, una temática clave y esencial para el desarrollo de cada intervención.

Durante la jornada se repasaron conceptos teóricos vinculados al uso correcto de los equipos de protección personal, protocolos de trabajo seguro y medidas preventivas en diferentes situaciones de emergencia. Además, se generó un valioso espacio de intercambio de experiencias que permitió reforzar tanto la importancia del trabajo en equipo como la responsabilidad individual en cada servicio.

Con este tipo de instancias formativas, la institución reafirma su compromiso con la capacitación continua, incorporando nuevos conocimientos y afianzando los ya adquiridos, con el propósito de mejorar el desempeño operativo, cuidar la integridad de los bomberos y brindar a la comunidad un servicio cada vez más seguro y eficiente.