Brian Bravo, piloto casildense, comparte su historia y experiencias en la radio

En la mañana de la radio charlamos con Brian Bravo, piloto de aviones oriundo de Casilda, quien actualmente se encuentra radicado en la provincia de Córdoba, donde desarrolla su actividad profesional vinculada a la aviación.

Durante la entrevista, Brian contó cómo fue su camino para convertirse en piloto, las exigencias de la formación, las horas de vuelo necesarias y la responsabilidad que implica estar al mando de una aeronave. Además, relató su experiencia personal en el aire, las sensaciones que genera volar y el compromiso permanente con la seguridad que requiere esta profesión.

El piloto también se refirió a su presente laboral en Córdoba, destacando las oportunidades que encontró para crecer profesionalmente y seguir perfeccionándose, así como la pasión que lo acompaña desde sus inicios y que hoy se traduce en una carrera que combina vocación, disciplina y aprendizaje constante.

La charla permitió conocer de cerca la realidad del mundo de la aviación y la historia de un joven de Casilda que, con esfuerzo y dedicación, logró cumplir su sueño de convertirse en piloto de aviones.