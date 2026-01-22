Brian Bravo, piloto casildense, comparte su historia y experiencias en la radio

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio charlamos con Brian Bravo, piloto de aviones oriundo de Casilda, quien actualmente se encuentra radicado en la provincia de Córdoba, donde desarrolla su actividad profesional vinculada a la aviación.

Durante la entrevista, Brian contó cómo fue su camino para convertirse en piloto, las exigencias de la formación, las horas de vuelo necesarias y la responsabilidad que implica estar al mando de una aeronave. Además, relató su experiencia personal en el aire, las sensaciones que genera volar y el compromiso permanente con la seguridad que requiere esta profesión.

El piloto también se refirió a su presente laboral en Córdoba, destacando las oportunidades que encontró para crecer profesionalmente y seguir perfeccionándose, así como la pasión que lo acompaña desde sus inicios y que hoy se traduce en una carrera que combina vocación, disciplina y aprendizaje constante.

La charla permitió conocer de cerca la realidad del mundo de la aviación y la historia de un joven de Casilda que, con esfuerzo y dedicación, logró cumplir su sueño de convertirse en piloto de aviones.

Te puede interesar

  • LA RADIO EN LA FELIZ!

    Durante toda la semana Mónica Barceló estará en Mar del Plata realizando entrevistas a diferentes personalidades del mundo del espectáculo y contándonos detalles de como…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Claudio Fausti nos contó su paso por nuestro medio con su programa "La máquina del sonido", que se emitía de 13 a 16 horas de…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Andrea Flores también forma parte de los 40 años de la radio. Hizo locución, operación en estudios y planillas en las transmisiones deportivas. Y es…