Brown venció a Sportivo Suardi y se quedó con la Copa de Oro Bidepartamental

Brown de San Vicente se consagró campeón Bidepartamental tras superar por 1 a 0 a Sportivo Suardi con gol de Joaquín Jaime. La “verde” sanvicentina alzó el trofeo de Oro en su primera edición.

Durante la noche de este miércoles se disputó el partido por la Copa de Oro, correspondiente a la primera edición de la Copa Bidepartamental 2025, en la cancha del Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao. En una noche con gran marco de público, Brown de San Vicente se consagró campeón tras superar por 1 a 0 a Sportivo Suardi. El único tanto del encuentro lo marcó Joaquín Jaime, sellando así la victoria para el equipo dirigido por Fernando Gaitán.

La competencia, que reúne a los campeones de Primera División de los departamentos Castellanos y San Cristóbal, es una iniciativa impulsada por la Liga Rafaelina de Fútbol y la Liga Ceresina, con el acompañamiento de los senadores Alcides Calvo y Felipe Michlig.

La jornada tuvo además una doble programación. En el primer turno, el local Deportivo Aldao y Juniors de Suardi empataron 0 a 0, definiendo su cruce por penales, donde Juniors se impuso 5 a 4.

En el encuentro de fondo, Brown logró su consagración gracias al gol de Jaime a los 12 minutos del segundo tiempo. Pese al triunfo, el conjunto de San Vicente falló dos penales —uno ejecutado por el propio Jaime y otro por Quinteros—, mientras que en el equipo suardense fue expulsado Pineda sobre el final del partido.

Con este resultado, Brown de San Vicente se alzó con el trofeo de la Copa de Oro Bidepartamental 2025, coronando una gran actuación en una competencia que promete consolidarse como un clásico del fútbol regional.