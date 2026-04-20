Buen desempeño auriazul en el Grand Prix Sub 14 de AVOS

El pasado sábado, el equipo Sub 14 del plantel auriazul vivió una intensa jornada deportiva en la ciudad de San Jorge, donde se disputó el primer Grand Prix organizado por la AVOS.

Bajo la dirección técnica de Víctor Piovesan, el equipo afrontó una serie de partidos muy competitivos frente a destacados rivales de la región. En su debut cayeron 1-2 ante Club Atlético San Jorge, luego lograron una importante victoria por 2-1 frente a Club Atlético Trebolense. Más tarde, en un duelo ajustado, perdieron 1-2 ante Colonia Belgrano, y cerraron la jornada con un sólido triunfo 2-0 sobre Club Atlético Almafuerte.

Con estos resultados, las chicas alcanzaron una meritoria quinta posición en la Zona Oro, demostrando un gran nivel de juego, compromiso y crecimiento dentro de la competencia.

Una vez más, el vóley formativo sigue dando pasos firmes en la región, consolidando el trabajo de los clubes y el desarrollo de las jóvenes deportistas.