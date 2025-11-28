Gran desempeño del Sub 14 del C.A.M.J. en el Torneo Nacional “Bicho Verde” de El Trébol

La categoría Sub 14 de vóley del Club Atlético María Juana tuvo una destacada actuación durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, al participar en la 2ª Edición del Torneo Nacional “Bicho Verde”, desarrollado en la ciudad de El Trébol. El certamen reunió a 15 instituciones y 20 equipos provenientes de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, consolidándose como uno de los eventos formativos más importantes de la región.

El equipo dirigido por Víctor Piovesan logró un meritorio 4° puesto en la Copa de Oro, coronando una excelente performance frente a rivales de gran nivel.

Resultados – Sábado: Fase Clasificatoria

2-1 vs. Americano de Carlos Pellegrini

vs. Americano de Carlos Pellegrini 0-2 vs. MUPOL de Buenos Aires

vs. MUPOL de Buenos Aires 2-0 vs. Unión y Progreso de Roldán

vs. Unión y Progreso de Roldán 2-0 vs. Regatas de Rosario “C”

Resultados – Domingo: Copa de Oro

0-2 vs. C.A. Trebolense

vs. C.A. Trebolense 2-0 vs. Regatas de Rosario “A”

vs. Regatas de Rosario “A” 1-2 vs. Aldea Brasilera (Entre Ríos)

Con un rendimiento sólido, triunfos importantes y un crecimiento constante, las chicas del Sub 14 cerraron su participación con orgullo, demostrando el gran presente del vóley formativo del C.A.M.J. y el fruto del trabajo que se viene realizando durante la temporada.