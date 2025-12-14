Café con Aroma a Libros cerró su año con un nuevo encuentro literario en Sociedad Italiana

En las instalaciones de la Sociedad Italiana de María Juana se llevó a cabo el último encuentro del año de “Café con Aroma a Libros”, una propuesta que desde hace algunos meses viene creciendo y consolidándose como un espacio de lectura, reflexión y disfrute compartido.

El café literario, impulsado por Media Nuez Literatura Infantil, la Sociedad Italiana y la Biblioteca Popular de María Juana, se desarrolla jueves por medio a las 18:30, donde los participantes se reúnen para leer y comentar cuentos previamente enviados a través de grupos de WhatsApp. Durante este 2025, el eje principal fue la lectura de autores contemporáneos, permitiendo descubrir nuevas voces y estilos que enriquecieron cada encuentro.

La iniciativa nació en el invierno de 2024 con la idea de encontrarse a leer, compartir un café o un mate, y generar un ámbito cálido y distendido. Ese espíritu inicial se mantiene intacto: un espacio abierto a toda la comunidad, sin requisitos previos, donde lo importante es disfrutar de la literatura y de la compañía.

Con el encuentro de este jueves, el ciclo cerró su actividad anual dejando la puerta abierta para una nueva temporada de lecturas, conversaciones y libros que seguirán reuniendo a vecinos y amantes de la palabra escrita en torno a esta propuesta cultural que ya se ganó un lugar en la agenda local.