Caída de la recaudación y aumento de conflictos laborales: preocupación en las provincias

El escenario fiscal de las provincias argentinas atraviesa un momento complejo, marcado por una caída sostenida de la recaudación y un fuerte incremento de la conflictividad laboral en el sector público. Según datos recientes, durante el primer trimestre de 2026 se registró una baja promedio del 6,1% en los Recursos de Origen Nacional (RON) y del 8,0% en la Coparticipación Federal, lo que impacta directamente en las finanzas provinciales.

A este panorama se suma que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, los recursos propios de las provincias acumulan una caída real promedio del 7,3% en el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en comparación con la etapa anterior. Incluso, en enero de 2026 —último dato disponible— los recursos de origen provincial volvieron a caer un 3,5% interanual en términos reales.

La situación se agrava al considerar que los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) tuvieron una incidencia mínima durante 2025, sin superar el 2% del total de recursos provinciales, por lo que no logran compensar la merma de ingresos. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que entre el 70% y 80% del gasto provincial está destinado a servicios sociales, como salarios de docentes, personal de salud, seguridad y jubilaciones.

En este contexto, la reducción de ingresos obligó a ajustes en áreas sensibles, lo que derivó en un crecimiento de los conflictos laborales. Desde comienzos de 2026 se contabilizan al menos 92 conflictos en todo el país, de los cuales el 80,4% permanecen activos sin resolución, mientras que el resto solo logró acuerdos temporales a la espera de nuevas negociaciones paritarias.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional anunció la implementación de un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias, con un tope de 400.000 millones de pesos. Estos fondos deberán ser devueltos dentro del mismo año con una tasa del 15%, lo que genera preocupación en las administraciones provinciales por el impacto en sus ingresos futuros.

El cuadro general refleja una dinámica compleja: la caída del consumo afecta la recaudación, disminuyen las transferencias nacionales y los ingresos propios, se tensionan las relaciones laborales y se multiplican los conflictos en sectores clave como educación, salud, seguridad, justicia y jubilaciones. Mientras tanto, la respuesta nacional basada en adelantos financieros aparece como una solución transitoria que, a largo plazo, podría profundizar las dificultades económicas de las provincias.