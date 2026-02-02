Calendario de feriados 2026: mes a mes, los fines de semana largos y días no laborables en Argentina

El Gobierno nacional oficializó el Calendario de Feriados 2026, que traerá casi un fin de semana largo por mes y un total de 12 fines de semana extendidos a lo largo del año. La grilla incluye feriados inamovibles, feriados trasladables y tres días no laborables con fines turísticos, definidos para impulsar el turismo interno y dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.
Según lo dispuesto en la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, los días no laborables con fines turísticos serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. A excepción de enero y septiembre, todos los meses del año tendrán al menos un fin de semana largo, mientras que mayo y diciembre contarán con dos.
Feriados y días no laborables 2026, mes a mes
Enero
- Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
- Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), coincide con Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable, se conmemora el 17).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Todos los fines de semana largos de 2026
- 14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).
- 21 al 24 de marzo: Día de la Memoria.
- 2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).
- 1 al 3 de mayo: Día del Trabajador.
- 23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo.
- 13 al 15 de junio: Güemes.
- 9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).
- 15 al 17 de agosto: San Martín.
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural.
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional.
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (4 días).
- 25 al 27 de diciembre: Navidad.
Diferencia entre feriado y día no laborable
Es importante destacar que el feriado es obligatorio y, en caso de trabajarse, debe pagarse doble según la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, el día no laborable con fines turísticos queda a criterio del empleador, y si se trabaja, no corresponde pago adicional.
Con este calendario ya confirmado, el 2026 se perfila como un año ideal para planificar descansos, viajes y actividades familiares, aprovechando los numerosos fines de semana largos distribuidos a lo largo del país.