Calvo acompañó la presentación de “Santafesinas que Inspiran” y destacó el talento del Departamento Castellanos

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el senador provincial Alcides Calvo participó de la presentación de la antología “Santafesinas que Inspiran”, una obra que reúne relatos seleccionados del II Concurso Literario Provincial Eufrasia Cabral. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural La Josefa de la ciudad de Santa Fe, donde además se realizó la entrega de reconocimientos a las autoras y autores que forman parte de esta propuesta impulsada por el Gobierno provincial y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

Durante la jornada, Calvo estuvo acompañado por la ingeniera Bárbara Chivallero y destacó el valor de esta iniciativa que pone en relieve historias que reflejan la identidad, la sensibilidad y el compromiso de las comunidades santafesinas. En ese sentido, subrayó especialmente la participación de escritores y escritoras del Departamento Castellanos, entre ellos Laura Ludueña, de Rafaela, autora de “Gringas Santafesinas: Las Fundadoras de lo Invisible”; María José Platini, de Ramona, con su obra “Las vidas que contamos: dejando la piel”; y Maximiliano Ariel Depetris, también de Ramona, autor de “Marta es una gran mujer”.

“Es un orgullo acompañar este tipo de propuestas que promueven la cultura, el arte y la literatura, y que además fortalecen el reconocimiento y la igualdad en toda la provincia. Cada uno de estos relatos refleja lo que somos como región”, expresó el senador, quien felicitó a los autores del departamento por representar con calidad y compromiso la identidad santafesina.