Calvo: El Senado aprobó un proyecto de su autoría que solicita la urgente reglamentación de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Mayores

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador Alcides Calvo, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del organismo correspondiente, proceda a la reglamentación efectiva de la Ley Provincial N.º 14.231, sancionada el 30 de noviembre de 2023 y promulgada el 26 de diciembre del mismo año.

“Esta es una ley fundamental que ya está vigente, pero que aún no puede aplicarse en la práctica por falta de reglamentación. No podemos permitir que los derechos de nuestras personas mayores sigan siendo postergados”, expresó el senador Calvo durante su exposición en el recinto.

La Ley N.º 14.231 establece un marco normativo integral para la promoción y protección de los derechos de las personas mayores en toda la provincia, y está alineada con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía legal en nuestro país por Ley Nacional N.º 27.360.

Entre otros derechos, la normativa garantiza el acceso a una vida digna, a la salud, la autonomía, la seguridad económica, el trabajo, la educación, la justicia, el ocio, la participación comunitaria y el envejecimiento activo. Además, crea herramientas institucionales innovadoras como el Defensor/a de las Personas Mayores, un Sistema Integral de Cuidados Progresivos y un Registro Único de Cuidadores.

A pesar de haber sido promulgada hace más de seis meses, la ley no ha sido reglamentada, situación que impide su implementación efectiva, siendo esto solicitado por profesionales y personas cuya actividad es el cuidado y protección de adultos mayores.

“Sin reglamentación no hay políticas públicas concretas, y en un contexto social y económico tan crítico como el actual, esta omisión afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”, enfatizó el legislador del departamento Castellanos.

El proyecto aprobado también recuerda que el artículo 45 de la ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación, un término que ya ha vencido. La falta de avances no solo compromete la legalidad del proceso, sino que puede considerarse una inconstitucionalidad por omisión, al impedir el cumplimiento efectivo de derechos garantizados por ley.

Desde el Senado se insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha de forma urgente los mecanismos previstos en la norma: el Plan Provincial de Promoción y Protección, las áreas específicas en municipios y comunas, la habilitación y fiscalización de residencias, la capacitación de cuidadores y la activación de la Defensoría específica.

“La reglamentación de esta ley no es solo una obligación legal. Es una deuda ética con quienes han construido esta provincia con su trabajo, su experiencia y su compromiso. No hay tiempo que perder”, concluyó el senador Alcides Calvo.