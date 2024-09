Calvo explica las razones de la negativa a la emergencia y reforma previsional de la provincia de Santa Fe

En una sesión donde el Bloque Justicialista emitió su voto de forma negativa, mientras que 14 votos de Unidos para Cambiar Santa Fe fueron positivos, otorgando la media sanción a este proyecto que será tratado por Diputados el próximo jueves.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de Ley de Emergencia y Reforma Previsional impulsada por el Ejecutivo de Santa Fe, de esta manera será el turno de la Cámara de Diputados poner a consideración el proyecto para su aprobación definitiva.

La aprobación se dio con 14 votos positivos de los senadores del bloque Unidos y el bloque Unite, mientras que 4 senadores integrantes del bloque Justicialista, entre ellos el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, se pronunciaron y votaron por la negativa a esta propuesta, “una negativa con responsabilidad y de manera fundada, negativa de formas y de fondo, en el proyecto donde falta racionalidad, mezclando emergencia con reformas estructurales, nos hubiera gustado poder aportar nuestra mirada a la Ley, con mas tiempo o bien ser convocados por el bloque oficialista

Por su Parte Calvo, además aporta su mirada al respecto “Creemos que la Caja no está en emergencia ni tiene un déficit estructural, ese déficit es generado en su mayor parte por la deuda que nación mantiene con la Provincia de Santa Fe, y vemos que no se trata esta cuestión y los reclamos pertinentes con la misma vehemencia y fuerza como la que se está exponiendo en reformar la Caja de Jubilaciones de los Santafesinos y Santafesinas, el proyecto original sufrió modificaciones en algunas cuestiones como por ejemplo los integrantes de la comisión de seguimiento y la duración de la emergencia, de 2 años prorrogable por un año, pero en las cuestiones que hacen al jubilado santafesino siguen en la misma sintonía, se sigue calculando el haber inicial al cual se le deducirá al monto resultante una alícuota del (20%) veinte por ciento; y se le adicionará un pilar complementario equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración correspondiente al Nivel I del Escalafón General Decreto Acuerdo Nº 2695/83 sin antigüedad, de esta manera según lo que hemos podido calcular un docente que percibe hoy el 82% estaria de esta manera en un porcentaje menor al 70 % en total si se jubila a los 57 años. Estas son cuestiones que no podemos dejar de observar y son las aclaraciones que nos pide el personal activo y pasivo que conforman los recursos humanos del Estado Provincial, y si bien se coincide en que la Caja tiene que quedar en el ámbito provincial y tiene que ser de reparto, necesitamos ordenar ciertos parámetros de la normativa vigente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, también sostengo que hay otras formas de fijar los cambios plantearlos de manera progresiva para que no impacte en los salarios del personal Activo y Pasivo, coincidiendo en que el personal Político, Judicial y del Ejecutivo Provincial en los puestos jerárquicos deben hacer un aporte extraordinario incluso mayor al pactado en el proyecto, pero no podemos pedirle a los jubilados y empleados públicos que realizan aportes superiores al existente, como tampoco admito que el Gobierno Provincial incremente sus contribuciones en menor porcentaje que sus empleados.

Por ello nuestra negativa que se debe ajustar para que en las formas y proposiciones que tiene esta media sanción, siempre hemos acompañado las propuestas de Leyes que envió el Ejecutivo Provincial pero en este caso no tuvimos la oportunidad de proponer cambios a causa de la decisión de los senadores del oficialismo por ello no tuvimos opción de dar la negativa al proyecto de Ley.