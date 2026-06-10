Calvo impulsa una ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, presentó junto a los legisladores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana un proyecto de ley que busca brindar una herramienta excepcional para asistir a trabajadores y familias afectadas por crisis laborales, productivas o empresariales en la provincia de Santa Fe.

La iniciativa, ingresada el pasado 4 de junio en la Cámara de Senadores, propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales, incorporando la posibilidad de que la autoridad de aplicación otorgue de manera excepcional y transitoria los beneficios previstos por la normativa a personas o grupos familiares que atraviesen una situación de vulnerabilidad actual, aun cuando registren antecedentes económicos o patrimoniales correspondientes a períodos de estabilidad anteriores.

El proyecto surge ante la necesidad de dar respuesta a situaciones donde la aplicación estricta de ciertos requisitos patrimoniales o económicos puede dejar sin asistencia a personas que hoy enfrentan una realidad crítica debido al cierre de empresas, suspensiones laborales, falta de pago de salarios, reducción de ingresos o paralización de actividades productivas.

Al respecto, Calvo expresó que “hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas de manera repentina en una situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca dar una respuesta excepcional, limitada y razonable para esos casos”.

El legislador destacó además que esta problemática se refleja en distintos puntos de la provincia y mencionó las dificultades que atraviesan numerosas empresas y trabajadores en el actual contexto económico. En ese sentido, señaló que casos como los de empresas lácteas como Verónica y SanCor evidencian cómo la incertidumbre laboral impacta directamente sobre las familias y las comunidades donde desarrollan sus actividades.

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no sólo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas que permitan acompañar a quienes quedan en situación de necesidad, sin que antecedentes formales previos impidan evaluar la realidad social actual”, sostuvo Calvo.

Finalmente, desde el Senado se destacó que la propuesta no implica la creación de nuevos beneficios ni la eliminación de los requisitos generales vigentes, sino que incorpora una facultad excepcional para que cada situación pueda ser analizada de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que originaron la vulnerabilidad social. La iniciativa comenzará ahora su tratamiento legislativo en busca de su aprobación.