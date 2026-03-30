Calvo participó de un encuentro de la Región Centro por la situación hídrica entre Santa Fe y Córdoba

El senador provincial Alcides Calvo formó parte de una reunión de trabajo en el marco de la Región Centro, donde se abordó la problemática hídrica que afecta a zonas limítrofes de las provincias de Santa Fe y Córdoba. El encuentro se desarrolló en la Delegación San Francisco de la Casa de Córdoba y contó con la participación de autoridades, productores y representantes de ambas jurisdicciones.

Durante la jornada, se analizaron las dificultades que generan los excesos hídricos en el este cordobés y el oeste santafesino, particularmente en los departamentos Castellanos y San Cristóbal, en Santa Fe, y San Justo, en Córdoba. En este sentido, se coincidió en la necesidad de avanzar en una agenda conjunta que permita mejorar el drenaje pluvial y la regulación de excedentes de agua, una problemática que impacta directamente en la producción agropecuaria, la infraestructura y la vida cotidiana de las comunidades.

Entre los principales ejes de trabajo, se definieron propuestas que serán elevadas a la próxima reunión de ministros de Obras Públicas de ambas provincias, con el objetivo de impulsar obras hidráulicas en toda la cuenca del Vila-Cululú, considerada estratégica para la región.

Calvo destacó la importancia de estos espacios de articulación interprovincial y remarcó que “cada lluvia impacta directamente en la producción agrícola-ganadera y en la vida diaria de nuestras comunidades, generando pérdidas que podrían mitigarse con planificación y obras adecuadas”. Además, subrayó el valor de avanzar con una mirada integral de cuenca hídrica y sostuvo que el compromiso es gestionar y sostener en el tiempo las acciones necesarias para concretar soluciones estructurales que beneficien tanto a zonas rurales como urbanas.