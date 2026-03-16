Calvo pidió extender la reactivación de viviendas de María Juana a Rafaela y Vila

En la última sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, solicitó al Ministerio de Obras Públicas y a la Secretaría de Vivienda y Hábitat información sobre la reactivación de la construcción de 42 viviendas en María Juana, y pidió que el mismo mecanismo utilizado para retomar esas obras se extienda a planes habitacionales paralizados en Rafaela y Vila.

El legislador presentó un Proyecto de Pedido de Informes, aprobado por unanimidad, a través del cual busca conocer los detalles jurídicos, administrativos, técnicos y financieros del acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Gobierno Nacional para reiniciar la obra habitacional en María Juana. La gestión había sido impulsada por la presidenta comunal Sandra Gaido ante Nación, luego de que el proyecto quedara paralizado.

Además, Calvo solicitó que este mismo esquema permita avanzar con otros proyectos detenidos en el departamento Castellanos. En Rafaela, se trata de 48 viviendas ubicadas en barrio San José, distribuidas en dos bloques de departamentos que actualmente se encuentran en estado de abandono. En tanto, en Vila hay 36 viviendas, algunas con más del 60% de avance de obra, que aguardan su continuidad para dar respuesta al déficit habitacional de la localidad.

El pedido también apunta a contar con información clara y documentada sobre la ejecución de las obras en María Juana, con el objetivo de replicar esa estrategia en otras localidades que enfrentan situaciones similares.

En ese sentido, Calvo destacó que “es importante contar con información precisa para garantizar criterios de equidad territorial en la asignación de recursos destinados a políticas habitacionales, considerando la demanda existente en distintas localidades del departamento”.

Durante la sesión, el senador remarcó además: “El acceso a la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución Provincial y las políticas públicas en esta materia deben desarrollarse con criterios de transparencia, igualdad y planificación territorial. En este pedido de informes no cuestionamos la reactivación de las obras de María Juana, sino que además la celebramos, porque lo venimos solicitando desde hace más de dos años, y proponemos que se extienda a Vila y Rafaela, donde 36 familias en Vila y 48 en Rafaela esperan poder cumplir el sueño de la casa propia”.